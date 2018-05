Anzeige

Was Sie beim Kauf eines E-Bikes beachten sollten

Der Hype hält an: Rund 2,5 Millionen Elektroräder sind bereits auf Deutschlands Straßen unterwegs – Tendenz steigend. Ob City-, Trekking-, Rennrad oder Mountainbike – fast jedes Modell ist heute auch mit Elektromotor erhältlich. Meist handelt es sich um sogenannte Pedelecs, die den Fahrer beim Treten in die Pedale elektronisch unterstützen – jedoch maximal mit 250 Watt und nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Daher dürfen diese Räder anders als S-Pedelecs oder echte E-Bikes auch ohne Führerschein, Versicherung und Kennzeichen gefahren werden. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied?

Wie unterscheiden sich Elektroräder?

Pedelec

Pedelec steht für Pedal Electric Cycle und bezeichnet ein Fahrrad, das mit Muskelkraft und einem unterstützenden Elektromotor betrieben wird. Der Motor schaltet sich allerdings nur zu, wenn die Pedale getreten werden. Die Unterstützung des Motors darf maximal bei 250 Watt liegen und die Geschwindigkeit muss auf 25 km/h begrenzt sein. Diese Bedingungen haben rechtliche Hintergründe: Nur unter diesen Voraussetzungen ist ein Pedelec einem Fahrrad gleichgestellt und ist beispielsweise nicht extra versicherungspflichtig. Es besteht keine Helmpflicht. Wie bei einem Fahrradfahrer gilt auch für den Fahrer eines Pedelecs, dass er den Radweg benutzen muss, wenn er benutzt werden kann und ein blauer Radweg-Schild dazu verpflichtet.

S-Pedelec

S-Pedelecs bieten ebenfalls eine Tretunterstützung, mit dem Unterschied, dass sie ihre Motorunterstützung nicht schon bei 25 km/h abschalten, sondern erst bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Ohne Tretunterstützung, also per Gashebel, sind 20 km/h erlaubt. S-Pedelecs sind ebenfalls, wie E-Bikes, rechtlich keine Fahrräder, sondern Kleinkrafträder.

Das Mindestalter des Fahrers beträgt 16 Jahre, zudem besteht seit 2013 eine Helmpflicht. Mit einem S-Pedelec dürfen keine Radwege und keine Einbahnstraßen befahren werden. Fahrer müssen ein Versicherungskennzeichen anbringen und brauchen einen Führerschein der Klasse AM. Ein normaler Auto-Führerschein deckt übrigens auch die Klasse AM ab.

eBike

Ein E-Bike bezeichnet ein Elektrorad, das unabhängig von der Trittleistung des Fahrers eingesetzt werden kann. Meistens gibt es einen Gashebel oder einen Beschleunigungshebel. Bei E-Bikes werden drei Unterscheidungen gemacht:

Unterschied zwischen e-Bikes verschiedener Leistungsstufen

E-Bike bis 20 km/h und max. 500 Watt: Es fällt in die Kategorie Leichtmofa, erfordert ein Mindestalter von 15 Jahren, eine Mofaprüfbescheinigung und ein Versicherungskennzeichen. Der Motor hat maximal 500 Watt. Es besteht keine Helmpflicht. Radwege dürfen innerorts nur genutzt werden, wenn diese mit "E-Bike frei" gekennzeichnet sind. Außerorts dürfen e-Bikes dieser Kategorie Radwege nutzen. Einbahnstraßen dürfen nicht in entgegengesetzte Richtung genutzt werden. Kinderanhänger sind nicht erlaubt. Kindersitze für Kinder bis sieben Jahre sind erlaubt.

Bike bis 25 km/h: Rechtlich gesehen handelt es sich um ein Mofa. Der Fahrer muss einen Helm tragen und mindestens 15 Jahre alt sein, sowie einen Mofaprüfbescheinigung haben. Hier besteht ebenfalls die Pflicht, ein Versicherungskennzeichen am E-Bike anzubringen.

E-Bike bis 45 km/h: Hier handelt es sich um ein Kleinkraftrad. Fahrer benötigen den Führerschein der Klasse AM (ehemals M) und müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Es muss ein geeigneter Helm getragen werden. Fahrradwege dürfen nicht benutzt werden. Auch an diesem E-Bike muss ein Versicherungskennzeichen angebracht werden.

Alle e-Bikefahrer müssen auf Wege verzichten, wo ein Schild das Befahren mit Motorkrafträdern verbietet. Außerdem unterliegen sie denselben Promillegrenzwerten, wie Autofahrer. An e-Bikes dürfen keine Anhänger angebracht werden.





Wie weit komme ich eigentlich mit einem eBike?

Dazu der Experte Ralf Radler vom Radhaus Biker in Augsburg:

"Die Antwort kann jedoch nicht pauschal beantwortet werden, da die Reichweite des E-Bikes von vielen Faktoren abhängig ist. Faktoren können beispielsweise Außentemperatur, Fahrstil oder Gewicht des Fahrers sein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass mit einem hochwertigen E-Bike bei gemischter Fahrweise 50 bis 100 Kilometer möglich sind. Ein realistischer Wert liegt je nach Topografie, Witterungs- und Bodenverhältnissen bei ca. 50 Prozent der Herstellerangaben. Wer lediglich eine kleine Fahrt durch die Stadt unternehmen möchte, muss sich daher keine Gedanken machen, dass ihm unterwegs der Strom ausgeht. Einen langen Tagesausflug sollte man allerdings nur mit vollgeladenem Akku in Angriff nehmen."

Ralf Radler gibt auch Tipps, wie man die Reichweite maximieren kann:

In niedrigen Gängen fahren: Fahren Sie nach Möglichkeit in den niedrigen Gängen. Hohe Drehzahlen, eine Trittfrequenz von 60 bis 70 Umdrehungen pro Minute sorgen für einen geringeren Stromverbrauch, da hier der Motor nur schwach zum Einsatz kommt.

Fahren Sie nicht ausschließlich mit der höchsten Unterstützung: Passen Sie die Motorunterstützung an und vermeiden Sie, permanent auf höchster Unterstützungsstufe zu fahren. Gerade auf ebenen oder abschüssigen Strecken sowie bei Rückenwind bietet es sich an, die Motorunterstützung deutlich zu reduzieren oder ganz auszuschalten.

Pflege dein E-Bike gut: Schlecht geölte Ketten oder zu wenig Luft in den Reifen sorgen für mehr Kraftaufwand beim Fahren, der dann durch eine erhöhte Motorleistung ausgeglichen werden muss.

Den Akku im Winter schützen: Nutzen Sie im Winter einen Neoprenschutz für deinen Akku. Somit behält er länger die optimale Betriebstemperatur und ist nicht dem kalten Fahrtwind ausgesetzt.

Welches E-Bike passt zu mir?

Bevor Sie sich für ein E-Bike entscheiden, müssen Sie wissen, welches am besten zu Ihnen und Ihrem Fahrstil passt. Werden Sie damit hauptsächlich in der Stadt fahren oder mit auf Touren gehen oder im Gelände unterwegs sein? Können Sie diese Fragen beantworten, finden Sie schnell Ihr neues E-Bike. Haben Sie noch keine Vorstellungen, finden Sie hier einige Informationen zum E-Citybike, E-Crossbike, E-Trekkingbike und E-Mountainbike.

E-Trekkingbike

Wie bei den nicht-motorisierten Trekkingrädern darf der Fahrer auch hier eine umfangreiche Ausstattung mit Lichtanlage, Kettenschaltung, Schutzblechen und tourentauglicher Sitzposition erwarten. Mit den modernen E-Trekkingbikes sind längere Strecken kein Problem. Ein kompakter und gut integrierter Pedelec-Antrieb unterstützt genau so viel, wie man gerade braucht und lässt doch echtes Radreisen-Feeling aufkommen.

tourentaugliche Sitzposition

robust, komfortabel und sicher

perfekt für Radreisen

E-Mountainbike

Bild: ©Wayhome Studio - stock.adobe.com

Mountainbikes mit zusätzlichem Pedelec Antrieb bieten Geländefans ganz neue Möglichkeiten, ihr Naturerlebnis auszukosten. Trails die bisher abgelegen und schwer zugänglich waren, werden mit dem E-Mountainbike leichter erreichbar und Anstiege werden vom Pflichtprogramm zu einer neuen Herausforderung mit eigenem Charme.

mehr Geländefahrspaß, auch bergauf

moderne MTB-Performance

als Fully & Hardtail möglich

E-Citybike

Bild: ©Microgen - stock.adobe.com

Citybikes sind die idealen Räder, um den Alltag in der Stadt souverän per Rad zu bewältigen. Kombiniert mit einem modernen E-Bike Antrieb, wird aus dem klassischen Cityrad ein echtes Mobilitätswunder, auch über die kurzen Innenstadt-Strecken hinaus. Das vollausgestattete E-Citybike erlaubt es problemlos auch mittlere Distanzen zum Arbeitsplatz per Fahrrad zurück zu legen und trotzdem entspannt im Büro anzukommen.

aufrechte Sitzposition

komfortabel

für kurze bis mittlere Wege

E-Crossbike

Bild: ©Patrizia Tilly - stock.adobe.com

Das Crossbike kann man als sportliche Alternative zum Alltagsrad verstehen. In leicht gestreckter Sitzposition mit einer breiten Gangauswahl ist man nicht nur in der City gut aufgestellt, sondern auch über Land. In der E-Crossbike Variante sind diese Räder ideal für längere Pendelstrecken. Auf den schlanken 28-Zoll Rädern mit Zusatzantrieb ist man sowohl auf befestigten als auch auf unbefestigen Wegen noch flinker unterwegs.

gestreckte Sitzposition

sportlich und agil

für befestigte und unbefestigte Wege

Motoren

Als Herzstücke eines jeden Elektrorades sind Motor und Akku maßgeblich mitverantwortlich für dessen Funktionalität und Reichweite. Hier sollte der Käufer keine Kompromisse eingehen und auf namhafte Qualitätsprodukte achten.

Preiswertester Antrieb ist der Radnabenmotor, der sich übrigens auch hervorragend mit allen Arten von Gangschaltungen sowie mit einer Rücktrittbremse verträgt.

Für Radler, die lange Touren mit Steigungen fahren, empfehlen die Experten jedoch meist den Mittelmotor. Durch den zentralen Montageort des Mittelmotors hat man einen optimalen Schwerpunkt. Er sorgt für ein ausgesprochen angenehmes und sicheres Fahrgefühl – fast wie bei einem herkömmlichen Rad, gilt als wenig störanfällig und ist zudem sparsam im Stromverbrauch. An Steigungen zeigt der Mittelmotor sein starkes Drehmoment.

