Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schickte ihm ein Dankesschreiben und will ihm die Christophorus-Medaille für seine Rettungstat verleihen: Trotzdem sollte der Somalier Ahmed O., der den mutmaßlichen Täter des tödlichen Messerangriffs am 22. Januar in Aschaffenburg bis zu dessen Festnahme verfolgt hat, Deutschland verlassen.

