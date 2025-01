Australian Open Finale 2025: Sinner vs. Zverev - Übertragung heute live im TV und Stream

Das Finale der Australian Open 2025 wird in diesem Jahr zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und der aktuellen Nummer eins der Welt, dem Italiener Jannik Sinner, ausgetragen. Letzterer konnte im vergangenen Jahr das Endspiel in Melbourne für sich entscheiden - mit seinem Sieg gegen Daniil Medwedew holte er seinen ersten Grand-Slam-Titel. Der zweite folgte noch im selben Jahr, nämlich im September 2024, als Sinner im Finale der US Open den US-Amerikaner Taylor Fritz besiegte. Mit 23 Jahren ist der gebürtige Südtiroler die erste Nummer eins aus Italien überhaupt, seit Juni 2024 führt er die Tennisweltrangliste der Männer im Einzel an.

Bei den Australian Open 2025 setzte sich Sinner im Halbfinale gegen seinen Kontrahenten aus den USA, Ben Shelton, durch, während das Match von Alexander Zverev gegen Novak Đoković bereits nach einem Satz endete, weil der serbische Profi aufgrund körperlicher Beschwerden aufgeben musste. Zuvor hatte er den Tiebreak mit 5:7 verloren. Zverev ist derzeit Weltranglistenzweiter, das Finale gegen Sinner ist für den 27-Jährigen sein erstes Endspiel in Melbourne. Bei den US Open 2020 und den French Open 2024 erreichte er jeweils ein Grand-Slam-Finale.

Wann genau findet das Finale der Australian Open 2025 statt? Wo wird das Endspiel zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew im TV und Stream übertragen? Die wichtigsten Infos rund um den Termin und die Übertragung der Finalrunde haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Sinner vs. Zverev im Finale der Australian Open 2025: Dann findet das Endspiel statt

Laut Spielplan der Australian Open 2025 steigt das Finale am Sonntag, dem 26. Januar. Planmäßig beginnt das Endspiel zwischen Jannik Sinner und Alexander „Sascha“ Zverev um 9.30 Uhr MEZ. Die Nummer eins und zwei der Weltrangliste spielen ein Best of Five Match, das bedeutet Folgendes: Derjenige, der zuerst drei Sätze für sich entscheiden kann, gewinnt das Turnier. Ausgetragen wird das Spiel um den Titel wie immer in der Rod Laver Arena in Melbourne.

Australian Open Finale 2025: Übertragung des Endspiels Sinner vs. Zverev live im TV und Stream

Tennis-Fans können sich freuen, denn das Finale wird live übertragen - und dafür ist nicht unbedingt ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten. Das Endspiel gibt es nämlich auch im Free-TV zu sehen, und zwar bei Eurosport 1, Eurosport 2 und RTL. Der Sender Eurosport hat sich nämlich die Übertragungsrechte für die Australian Open 2025 gesichert und extra für das Finale eine Sublizenz an RTL vergeben. Dort beginnt die Übertragung des Endspiels ab 9 Uhr.

Wer mitverfolgen möchte, wie sich Jannik Sinner und Alexander Zverev um den Titel duellieren, muss also nur zu angegeben Uhrzeit den Fernseher einschalten. Weitere Option sind die beiden Streaming-Dienste DAZN und discovery+, diese sind allerdings mit Kosten verbunden. Die Abo-Variante DAZN Unlimited kostet im Jahresabo derzeit 34,99 Euro pro Monat. Hier noch einmal alle Infos rund um die Partie Sinner vs. Zverev im Finale der Australian Open 2025 auf einen Blick:

Spiel: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, Australian Open Finale 2025

Datum: Sonntag, 26. Januar 2025

Uhrzeit: 9.30 Uhr MEZ

Ort: Rod Laver Arena, Melbourne (Australien)

Übertragung im Free-TV: Eurosport 1, Eurosport 2, RTL

Übertragung im Live-Stream: DAZN, discovery+

Australian Open 2025: Die Bilanz der Finalisten Sinner und Zverev

Alexander Zverev hat gegen Jannik Sinner in bislang sechs Spielen eine positive Bilanz von 4:2. Das einzige Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr 2024 gewann aber der Italiener knapp in drei Sätzen - damals spielten die beiden Profis im Halbfinale der Cincinnati Open gegeneinander. Das Satzverhältnis lautet 12:8 zugunsten von Zverev. Angesichts der Tatsache, dass mit Sinner und Zverev Nummer eins und zwei der Weltrangliste aufeinandertreffen, darf grundsätzlich mit einer Begegnung auf Augenhöhe gerechnet werden.