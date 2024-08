Metall-Bär in Allgäuer Hochalpen ist wieder verschwunden

Die am Himmeleck in Oberstdorf aufgestellte Bären-Figur ist verschwunden. Nach Informationen unserer Redaktion wurde die Metallskulptur am Wochenende wieder abgebaut. Von wem ist bislang allerdings nicht geklärt.

Die Skulptur hatte vergangene Woche für Wirbel gesorgt. Weder das Landratsamt noch die Marktgemeinden Oberstdorf und Bad Hindelang wussten über die Installation Bescheid.

Metall-Bär im Allgäu plötzlich verschwunden

„So schnell, wie sie da war, ist sie nun offenbar wieder weg“, sagt Michael Finger vom Bund Naturschutz in Oberstdorf am Mittwoch. Er hatte sich zuvor gegen die Figur ausgesprochen, die an einer abgelegenen Stelle zwischen Oberstdorf und Hinterstein auf 2145 Metern aufgestellt worden war.

Bislang ist nicht bekannt, wer das Kunstwerk mutmaßlich unter großer Anstrengung aufgestellt hatte.

Was hat es mit dem verschwundenen Metall-Bären im Allgäu auf sich?

Laut Auskunft von Einheimischen muss die Bären-Skulptur im Laufe dieses Jahres dort oben angebracht worden sein. Im Herbst 2023 sei an der Stelle noch nichts gestanden.

Ob der Bär im Allgäu auch als eine Art Bekenntnis zur alpinen Wildnis verstanden werden kann, ist offen. Zumindest deutet manches darauf hin. Zuletzt hatte eine Skulptur aus Holz in den Allgäuer Bergen für Rätsel gesorgt. Der berühmt-berüchtigte Holzpenis vom Grünten machte weltweit Schlagzeilen - und fand diverse Nachahmer im Flachland.