Drei Straßenbahnen sind am Bahnhofsvorplatz an der Haltestelle Hauptbahnhof West in Würzburg ineinander geprallt. Das bestätigt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Der Unfall habe sich gegen 7.30 Uhr ereignet - mitten im Berufs- und Pendelverkehr.

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Würzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis