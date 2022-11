Jobcenter Augsburg-Stadt: Alle Infos zu den Services

Arbeitslosengeld II können Sie beim Jobcenter Augsburg auch online beantragen. Alle E-Services des Jobcenters in Augsburg und weitere Informationen haben wir hier.

Auch wenn die Namen ähnlich klingen und auch ähnliche Bereiche bearbeitet werden, so gibt es doch einen Unterschied zwischen Arbeitsamt und Jobcenter. Das Jobcenter Augsburg kümmert sich insbesondere, im Gegensatz zur Agentur für Arbeit Augsburg, um die Sicherung des Lebensunterhalts sowie die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dabei steht das Jobcenter Augsburg sowohl beratend als auch fördernd an der Seite der Bewohnerinnen und Bewohner der Fuggerstadt.

Betrieben wird das Jobcenter gemeinsam von der Stadt Augsburg und der Agentur für Arbeit. Welche Services im Jobcenter Augsburg angeboten werden, welche Angebote online genutzt werden können und wie Sie an einen Termin kommen, erfahren Sie hier.

Jobcenter Augsburg: Welche Online-Services gibt es?

In Zeiten des Internets darf man sich über eine steigende Zahl von Online-Angeboten freuen, die den Gang zum Jobcenter Augsburg überflüssig machen. Was all diese Services gemeinsam haben: Sie müssen sich im Vorfeld registrieren. Welche das sind und wie Sie sie nutzen können, haben wir hier inklusive der Links aufgelistet:

Weitere Informationen sowie Formulare, etwa den Antrag für Arbeitslosengeld II, finden Sie auf der offiziellen Webseite der Agentur für Arbeit.

Jobcenter Augsburg – Termin vereinbaren

Termine im Jobcenter Augsburg-Stadt vereinbaren Sie grundsätzlich schriftlich oder telefonisch. Die Service-Hotline finden Sie weiter unten, die von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichbar ist. Schriftlich bietet sich das Postfach des Jobcenters an.

Alternativ könnten Sie auch eine E-Mail an das Jobcenter schreiben: Jobcenter-Augsburg@jobcenter-ge.de.

Jobcenter Augsburg-Stadt: Öffnungszeiten

Um direkt beim Jobcenter vorstellig werden zu können, müssen Sie zuvor einen Termin vereinbaren. Dann können Sie zu den folgenden Öffnungszeiten Ihre Beraterin oder Ihren Berater sprechen:

Montag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mittwoch: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Donnerstag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Jobcenter Augsburg Stadt – Telefonnummer

Das Jobcenter der Stadt Augsburg hat verschiedene Hotlines und Telefonnummern, die unterschiedlichen Bereichen zugeordnet sind. Sollte das Jobcenter Sie zurückrufen, erfolgt dies immer über diese Nummer: 0800/455 550 4.

Service-Center

Telefonnummer: 0821/315 1700

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr

Jobcenter-Hotline

Telefonnummer: 0821/241 352 30

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr - 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Selbstständige

Telefonnummer: 0800/455 552 1

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr

Auf der eigenen Homepage schreibt das Jobcenter Augsburg-Stadt, dass die besten Erreichbarkeiten zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu erzielen seien.

Jobcenter Augsburg Stadt – Postadresse

Um einen Brief oder Unterlagen an das Jobcenter in Augsburg zu schicken, benutzen Sie die folgende Adresse und geben dabei unbedingt Ihre BG-Nummer (Bedarfsgemeinschaft-Nummer) und/oder die Kundennummer an, insofern Sie bereits in Korrespondenz mit dem Jobcenter stehen sollten:

Jobcenter Augsburg Stadt

Stadt August-Wessels-Straße 31

31 86156 Augsburg

Anreise zum Jobcenter Augsburg: Wie erreicht man das Jobcenter?

Manchmal lässt sich der Besuch beim Jobcenter in Augsburg nicht vermeiden. Wenn Sie mit einem Navi oder Google Maps anreisen sollten, verwenden Sie am besten diese Adresse:

Jobcenter Augsburg Stadt

Stadt August-Wessels-Straße 31

31 86156 Augsburg

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Um das Jobcenter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadtwerke Augsburg zu erreichen, nutzen Sie die Buslinie 21 - beispielhaft haben wir Ihnen die Strecke vom Königsplatz Augsburg aus beschrieben:

Straßenbahnlinie 4 (P+R Augsburg-Nord) bis zur Haltestelle "Bärenwirt/DRvS".

Umsteigen in die Buslinie 21 (Bärenkeller Süd) bis zur Haltestelle "Gaswerk".

Nach wenigen Metern sehen Sie den bereits den Eingang des Jobcenters Augsburg-Stadt auf der linken Seite.

Anreise mit dem Auto

Über die B17 : Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Josefinum und fahren Sie auf dem Holzweg, ehe Sie rechts auf die Gubener Straße einbiegen. Dieser folgen Sie bis zum Jobcenter Augsburg – die August-Wessels-Straße geht nahtlos in die Gubener Straße über. Das Jobcenter Augsburg-Stadt befindet sich auf der rechten Seite.

