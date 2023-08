Gemünden

16:00 Uhr

Tanzinsel-Festival in Gemünden mit Paul Kalkbrenner: Friede, Freude und Schweiß

Die zehnte Auflage des Tanzinsel Open Air in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) war mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern restlos ausverkauft.

Plus Unter den 10.000 Besucherinnen und Besuchern bei Unterfrankens größtem Techno-Event herrschte gute Stimmung. Geklagt wurde aber nicht nur über die Hitze.

Von Marius Flegler Artikel anhören Shape

Zur zehnten Auflage der Tanzinsel in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) hätte das Wetter auf den ersten Blick nicht besser sein können. Doch insbesondere während der ersten Hälfte von Unterfrankens größtem Techno-Event ächzten viele sichtlich unter der Hitze der prallen Sonne, die bei 33 Grad im Schatten auf die Steinwiese am Schutzhafen knallte und den Schweiß nur so triefen ließ. Vielleicht deshalb trudelten die 10.000 Besucherinnen und Besucher erst langsam, aber sicher im Verlauf des Nachmittags ein – vielleicht aber auch, weil der Hauptakt mit Star-DJ Paul Kalkbrenner erst auf 19 Uhr angesetzt war.

Trotz der Hitze schienen sich aber alle einig zu sein: Zu schwitzen ist überhaupt nicht schlimm. Und das, obwohl sich die Feiernden an Veranstaltungen wie der Tanzinsel penibel herausputzen. Vielmehr komme es bei elektronischer Musik doch darauf an, einfach mal den Kopf auszuschalten und seinem Körper im Takt der Musik freien Lauf zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen