Veitshöchheim

28.01.2024

Die "Dorfrocker" protestieren mit den Bauern: 1000 Bulldogs bei der Schlepperpolonaise in Veitshöchheim

Die fränkische Partyband "Die Dorfrocker" tat bei einer Kundgebung am Geisbergparkplatz in Veitshöchheim auf. Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte haben sich im Vorfeld an der Schlepperpolonaise mit mehreren Hundert Traktoren vom Gut Wöllried in Rottendorf bis nach Veitshöchheim beteiligt.

Plus Bei einer Kundgebung der Bauern versammelten sich am Sonntag hunderte Menschen und die Fahrer von rund 1000 Traktoren auf dem Geisberg in Veitshöchheim.

Auch dieses Wochenende protestierten Landwirte im Landkreis Würzburg: Die "Schlepperpolonaise" wurde als ein weiterer Protest der Landwirte gegen die Streichung der Agrarsubventionen der Regierung angemeldet und fand musikalische Unterstützung der Dorfrocker aus Kirchaich (Landkreis Haßberge).

Bereits um 10 Uhr startete die Veranstaltung am Wöllrieder Hof in Rottendorf, von wo aus die Landwirte ihre gemeinsame Fahrt starteten. Gegen 11 Uhr fuhr der Tross dann Richtung Veitshöchheim und dort angekommen vorbei an den Mainfrankensälen. Bei bestem Winterwetter warteten bereits ab kurz vor 12 rund 100 Menschen auf die Ankunft der Traktoren-Polonaise auf dem Veitshöchheimer Geisberg. Die Stimmung war gut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich mit Softgetränken und Wurst im Brötchen für die Veranstaltung stärken.

