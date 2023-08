SCHWEINFURT

13.08.2023

11-Jähriger löst Großeinsatz aus: „Schlechter Scherz“ am Notruf in Schweinfurt könnte teuer werden

Plus Von einem ungewöhnlichen Auslöser eines Großeinsatzes berichtet die Polizei Schweinfurt. Demnach war der Auslöser des Einsatzes der Notruf einer um Hilfe schreienden Frau am Telefon.

Von Bearbeitet von Frank Kupke

Von einem ungewöhnlichen Auslöser eines Großeinsatzes berichtet die Polizei Schweinfurt. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, war der Auslöser des Einsatzes der Notruf einer um Hilfe schreienden Frau am Telefon. Das Telefonat wurde nämlich abrupt beendet und die Frau war auf einen Rückruf hin nicht mehr erreichbar, so die Polizei. Das sorgte für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Während die Polizeibeamten an der „georteten Anruförtlichkeit“ – so die Polizei – suchten, liefen die Ermittlungen zum Rufnummerninhaber. Es konnte dann laut Polizeibericht „sehr schnell“ geklärt werden, dass es sich um den „schlechten Scherz“ eines elfjährigen Schweinfurters handelte, den er zusammen mit seinen beiden elf- und zwölfjährigen Freundinnen gemacht hatte.

