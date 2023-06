Salz

11.06.2023

13-Jähriger hatte kleinem Storch in der Rhön das Leben gerettet: Wie es Wastl geht und warum er jetzt Petra heißt

Plus Das aus dem Nest geworfene Storchenbaby aus Salz hat ein neues Zuhause gefunden. Und einen Freund. Irgendwann wird es jedoch in die freie Natur zurückkehren.

Von Sigrid Brunner

Die Berichterstattung über das Storchenjunge aus Salz, das von seinen Eltern aus dem Horst neben dem Gemeindezentrum geworfen wurde, hat großes Interesse hervorgerufen. Vor allem wegen der ungewöhnlichen Rettungsaktion: Der 13-jährige Jonathan Bodenstein fand den kleinen Storch. Zusammen mit seinen Eltern und dem Bastheimer Vogelzüchter Martin Omert wurde das Tier, das den Namen Wastl erhalten hatte, zur Storchenstation Wabern im hessischen Schwalm-Eder-Kreis gebracht. Wie geht es dem jungen Storch eine Woche später? Hat die Geschichte ein Happy End gefunden?

Das hat sie in der Tat. "Er nimmt zu, wächst, hat bereits einen Ring bekommen und ist auch schon in der Lage, auf seinen zwei Beinen zu stehen", erzählt Andrea Krüger-Wiegand von der Storchenstation Wabern auf Nachfrage dieser Redaktion. Bis dahin sei es aber nicht so einfach gewesen. Der kleine Wastl habe große Angst vor seinen Artgenossen gehabt. Was vielleicht auch daran gelegen habe, dass er eine Verletzung auf seinem Rücken hatte. Störche würden jedoch unbedingt Kontakt zu anderen Störchen brauchen. "Einzelaufzuchten gehen gar nicht", betont die Storchen-Expertin.

