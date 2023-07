Riedenheim

vor 29 Min.

13-Jähriger überrollte E-Bike: Wie gefährlich ist es, wenn Jugendliche Traktor fahren?

Plus In der Landwirtschaft werden Traktoren auch mal von minderjährigen Azubis oder dem Nachwuchs gesteuert. Das führt regelmäßig zu Diskussionen.

Von Anna-Lena Behnke

Vor wenigen Tagen hat ein Traktor mit einem landwirtschaftlichen Gespann bei Riedenheim beinahe eine E-Bike-Fahrerin überfahren. Am Steuer: ein 13-Jähriger. Erlaubt ist das nicht. Zumindest nicht auf öffentlichen Straßen. Denn während für das Fahren auf dem eigenen Grundstück keine Altersbegrenzung gilt, gibt es den Traktorführerschein in der Regel erst mit 16 Jahren, in Ausnahmefällen mit 15. Doch wie gefährlich ist es, wenn Jugendliche große Maschinen steuern? Und wie häufig kommt das vor?

Dass sich Minderjährige hinters Steuer von Traktoren setzen, ist laut Wilfried Distler in landwirtschaftlichen Betrieben keine Ausnahme. "Wir haben Jugendliche, die schon mit 15 Jahren die Ausbildung zum Landwirt anfangen", sagt der Geschäftsstellenleiter des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Würzburg. Dazu gehöre auch, den Umgang mit den Maschinen zu lernen. Deshalb halte er es für äußerst wichtig, dass Jugendliche mit 16 Jahren den benötigten Führerschein der Klasse L oder T machen können und nicht bis zur Volljährigkeit warten müssen.

