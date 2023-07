Riedenheim

24.07.2023

13-Jähriger überrollte mit Traktor und Anhänger ein E-Bike

Plus Auf einer Straße bei Riedenheim wäre eine Radfahrerin beinahe von einem jugendlichen Traktorfahrer ohne Führerschein überfahren worden.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht sind Vorwürfe, die gegen einen 13-Jährigen im Raum stehen, der am Sonntag auf einem Flurweg nahe einem Riedenheimer Ortsteil mit einem landwirtschaftlichen Gespann eine E-Bike-Fahrerin beinahe überfahren hätte. Wie die Polizeiinspektion Ochsenfurt berichtet, kam die Frau zum Glück mit dem Schrecken und einem verstauchten Arm davon.

Laut Polizei war die 44-jährige Frau am Sonntag gegen 19 Uhr mit einem Begleiter auf der Nassauer Straße unterwegs, als sie sah, wie ein Traktor samt Anhänger von einem Feld kommend nach links in die Straße einbog und in ihre Richtung fuhr. Weil das Gespann aufgrund seiner Breite bereits den Grünstreifen eines angrenzenden Feldes überfuhr, versuchten die beiden Radler in das Feld auszuweichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen