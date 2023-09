Lohr

15:05 Uhr

14-Jähriger in Lohr beim Schulzentrum getötet: Eine Chronologie der Ereignisse

Vor der Schule des Getöteten in Lohr erinnern Kerzen an den 14-Jährigen.

Plus Der Fall sorgt bundesweit für Aufsehen: Ein 14-Jähriger soll in Lohr einen Gleichaltrigen erschossen haben. Was passiert ist und wie die Ermittlungen bislang laufen.

Von Benjamin Stahl, Carolin Schulte, Manfred Schweidler

Im September 2023 wurde ein 14-Jähriger in Lohr (Lkr. Main-Spessart) tot aufgefunden. Tatverdächtig ist ein Gleichaltriger. Er soll den Jugendlichen auf dem Gelände eines Schulzentrums erschossen haben. Was bisher geschah:

