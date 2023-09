Lohr

17:54 Uhr

14-Jähriger in Lohr getötet: Was wir wissen und was nicht

Mit einem Spürhund durchsuchen am Samstag Polizeibeamte das Gebiet am Schulzentrum in Lohr am Main. Tags zuvor war hier ein toter Jugendlicher gefunden worden.

Plus Ein 14-jähriger Schüler wurde in Lohr tot aufgefunden. Noch liegen die Hintergründe der Tat im Dunkeln. Ein Überblick über das, was bislang bekannt ist.

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr am Main (Lkr. Main Spessart) sind Entsetzen und Trauer in der 15.000-Einwohner-Stadt am Tor zum Spessart groß. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihn ein gleichaltriger Mitschüler getötet hat. Was nach den bisherigen Nachforschungen bekannt ist und was nicht:

Wie wurde die Polizei über die Tat informiert?

Ein 15-jähriger Junge war laut Polizeisprecher Enrico Ball am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Polizei-Inspektion Lohr erschienen und hatte den Vorfall gemeldet. Bei der Tat soll der jugendliche Zeuge selbst nicht anwesend gewesen sein. Seinen Worten zufolge hatte ein Bekannter von ihm einen anderen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums Nägelsee getötet.

