Windshausen

04:00 Uhr

1400 Rhöner brauchen einen neuen Hausarzt: Warum Dr. Peter Metz seine Praxis schließt, obwohl er seinen Beruf mag

Dr. Peter Metz schließt am 31. Dezember 2023 seine Praxis in Windshausen. Auslöser dafür war nach seiner Aussage eine Honorar-Rückforderung der Kassenärztlichen Vereinigung.

Plus Peter Metz will Ende 2023 seine Allgemeinarztpraxis in Windshausen aufgeben. Was ein Anruf der Kassenärztlichen Vereinigung im Dezember 2022 damit zu tun hat.

Donnerstag, 9.45 Uhr, in der Praxis Dr. Peter Metz in Windshausen (Lkr. Rhön-Grabfeld): Im Warteraum sind fast alle Stühle besetzt. Der Allgemeinarzt läuft zwischen Sprechzimmer und Empfangsraum hin und her. Seine Frau, die Praxismanagerin Brigitte Metz, begrüßt und verabschiedet Patient um Patientin, plaudert hier und da, nimmt im Minutentakt Anrufe entgegen.

Dass viel los ist in der Praxis, verwundert nicht: Rund 1400 Patienten aus Windshausen und den umliegenden Gemeinden behandelt Peter Metz pro Quartal in seiner kleinen Landarztpraxis in dem 670-Einwohner-Ortsteil von Hohenroth. Noch. Denn zum Jahresende wollen Peter und Brigitte Metz aufhören. Und das, obwohl ihnen ihre Arbeit Freude bereitet und sie noch nicht das Rentenalter erreicht haben.

