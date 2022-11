Pächter des Grüntenhauses hören auf - und suchen einen Nachfolger

Mit einer „gewissen Wehmut“ kehrt das Pächterpaar Dorothea und Lutz Egenrieder dem Grüntenhaus den Rücken. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Sechs Sommer haben sie auf Schweizer Alpen verbracht, danach 15 weitere Alpsommer auf dem Grüntenhaus: Dorothea (67) und Lutz Egenrieder (64) aus Durach werden spätestens Ende April kommenden Jahres den Schlüssel des Hauses abgeben. An einen Nachfolger, wenn denn einer gefunden wird. Natürlich wird das mit einer „gewissen Wehmut“ einhergehen, glaubt Lutz Egenrieder, der all die Jahre lang auch als Krankenpfleger gearbeitet hatte und nicht dauernd oben am Berg auf 1535 Metern Höhe war.

Draußen in der Natur zu leben und zu arbeiten sowie das Hüten der Tiere sei ihr immer besonders wichtig gewesen, schildert Dorothea Egenrieder. Dabei sei das Leben da oben durchaus körperlich anstrengend. Alles, was benötigt wird, muss mit der Seilbahn zunächst von der Alpe Kehr hinauf zur Sendestation des Bayerischen Rundfunks gefahren werden. Dort wird umgeladen und per Seilbahn in das etwa 200 Meter tiefer liegende Grüntenhaus transportiert.

Grüntenhaus: 30 Schumpen, Schafe und Hühner

Doch die Bewirtung der Wanderer und Gäste ist nur ein Teil der Arbeit. Die Egenrieders sind in all den Jahren auch Älpler gewesen: Auf 16 Hektar Weide grasen 30 Schumpen, Schafe und Hühner gehören ebenfalls zum Alpsommer mit dazu. Viele Kilometer Zaun müssen im Frühjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut werden.

40 Schlafplätze hat die Hütte, meist kommen Gruppen von Wanderern und Familien, um eine Nacht am „Wächter des Allgäus“, wie der Grünten auch genannt wird, zu verbringen. Heuer ist die Hütte voraussichtlich noch bis Mitte November und dann einige Tage über den Jahreswechsel und spätestens ab Ostern wieder geöffnet.

Neben dem Stammpersonal waren bei den Egenrieders immer auch sogenannte „WWOO-fer“ zu Gast. Das sind Freiwillige, die gegen Unterkunft und Essen bei anfallenden Arbeiten auf Bio-Landwirtschaftsbetrieben helfen. Das etwas sperrige Kürzel steht für das weltweite Programm „Willing Workers on organic farms“ (freiwillige Arbeiter auf Bio-Höfen). „Wir hatten hier oben Helfer aus Korea, Kanada, Australien, den USA und natürlich aus Europa“, berichtet Lutz Egenrieder. Manche seien noch jung, andere schon in Rente gewesen. Diesen internationalen Austausch hätten sie als sehr bereichernd empfunden, erzählen die Egenrieders, Eltern von drei erwachsenen Kindern.

Veranstaltungsreihe "Kultur am Berg" seit 2009

„Kultur am Berg“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die die Pächterfamilie 2009 ins Leben gerufen hatte. Jeden Sommer gab es mehrere Konzerte – von Jazz bis Jodeln reichte das weite Spektrum des Programms, das dann der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Wie es mit dem Grüntenhaus nächsten Sommer weitergehen wird, ist derzeit noch unklar. Es gibt noch keinen Nachfolger. „Es wäre schade, wenn das Haus nicht mehr bewirtschaftet und die Wiesen nicht mehr beweidet werden“, sagt der 64-Jährige: „Dass es weitergeht, ist für uns auch eine Herzenssache.“

Und was denken die beiden über die derzeit diskutierten Pläne zum Bau eines Fahrweges hinauf zum Grüntenhaus? Das wäre „sinnvoll im Interesse des Hauses“, meint das Pächter-Ehepaar und eine Zufahrt würde die Bewirtschaftung wesentlich erleichtern. Lutz Egenrieder sagt andererseits aber auch: „Das Schlimmste wäre es, wenn Hinz und Kunz mit dem Auto hinauffährt.“ Aber gegen einen schmalen Erschließungsweg hätten sie nichts einzuwenden. Und seine Ehefrau erwähnt, dass ja auch der legendäre Carl Hirnbein 1854 Südtiroler Spezialisten engagiert hatte, um einen schmalen Weg bauen zu lassen. Mit Pferden und Eseln wurde das Haus darüber in den ersten Jahren versorgt.

Das von Hirnbein, dem sogenannten „Alpkönig“, gebaute „Hotel auf dem Grünten“ wurde 1854 eröffnet und gilt als ältestes Berggasthaus im Allgäu. Der Aufstieg ab Burgberg dauert knapp zwei Stunden, bis zum Jägerdenkmal auf dem Grünten-Gipfel sind es noch einmal knapp 30 Minuten.

