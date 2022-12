15 Minuten lang von Polizei verfolgt: Mann schläft auf Autobahn ein, während sein Tesla von alleine fährt

Eine Streife wollte ihn kontrollieren, doch der 45-Jährige soll erst nach einer Viertelstunde wach geworden sein. Nicht nur deshalb bekommt der Mann jetzt Ärger.

Eine kuriose Meldung hat das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag herausgegeben: Den Angaben aus Bayreuth zufolge hat eine Streife der Verkehrspolizei Bamberg am Mittwochmittag einen Tesla-Fahrer gestoppt, der bei aktiviertem Autopiloten am Steuer eingeschlafen sein soll. Das handelt dem Mann nun eine Menge Ärger ein.

Tesla war konstant mit Tempo 110 unterwegs

Der 45-Jährige sei gegen 12 Uhr auf der A70 von Bamberg in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs gewesen, als ihn eine Polizeistreife habe kontrollieren wollen, teilt das Polizeipräsidium mit. Der Fahrer habe aber weder auf Anhaltesignale noch auf mehrfaches Hupen der Beamten reagiert. "Auffällig war, dass das Fahrzeug von der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt bis zur Anschlussstelle Bamberg-Hafen mit 110 Stundenkilometern konstant den gleichen Abstand zum vorausfahrenden Streifenwagen einhielt", heißt es im Polizeibericht.

Die Streifenbeamten hätten festgestellt, dass der Tesla-Fahrer mit geschlossenen Augen im Sitz lehnte und sich seine Hände nicht am Lenkrad befanden. Dies habe den Verdacht erhärtet, dass er dem Autopiloten das Steuer überlassen habe und eingeschlafen sei.

Im Fußraum des Tesla fand die Polizei offenbar ein Lenkradgewicht

Nach rund 15 Minuten sei der Mann schließlich wachgeworden und habe den Anweisungen der Polizei Folge geleistet. Laut Polizeibericht hat der 45-Jährige bei der anschließenden Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt. Im Fußraum hätten die Beamten zudem ein sogenanntes Lenkradgewicht vorgefunden: "Diese Vorrichtung wird an das Lenkrad angebracht, um die Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs auszutricksen, indem vorgetäuscht wird, dass sich die Hand am Steuer befindet", erläutert das Polizeipräsidium Oberfranken.

Gegen den Tesla-Fahrer wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg "ein Ermittlungsverfahren wegen des Straftatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet", teilt die oberfränkische Polizei abschließend mit. Der Mann müsse nun bis zur gerichtlichen Entscheidung auf seinen Führerschein verzichten.