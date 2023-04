150.000 Euro wegen Corona-Impfschaden? Zwei Frauen klagen vor dem Landgericht Würzburg gegen Impfstoff-Hersteller Moderna

Plus In sehr selten Fällen erkranken Menschen nach einer Corona-Impfung schwer und dauerhaft. Wie viele Klagen auf Schmerzensgeld es gibt und warum die Fälle schwierig sind.

An bayerischen Gerichten sind mehr als ein Dutzend Klagen auf Schadenersatz und Schmerzensgeld gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen wegen möglicher Impfschäden anhängig. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Landgerichten in Bayern ergeben. Und zwei Fälle aus Würzburg stechen dabei heraus.

Wie der Sprecher des Landgerichts Würzburg, Rainer Volkert, auf Anfrage der Redaktion bestätigt, verlangen hier zwei Frauen jeweils 150.000 Euro Schmerzensgeld von Impfstoff-Hersteller Moderna. Die Klägerinnen machen demnach angebliche Impfschäden wie Embolie, Gefäßkrankheit, Thrombose und Migräne geltend.