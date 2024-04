158 Meter über dem Boden: Bundeswehr-Transportflugzeug war am Freitag über Marktheidenfeld im Tiefflug zu sehen

Plus Das Flugzeug des Typs A400M war am Freitagmittag gut sichtbar. Wie die Bundeswehr mitteilt, handelte es sich um einen Ausbildungsflug.

Über der Marktheidenfelder Innenstadt war er mit allen Details zu erkennen, der Transportflieger der Bundeswehr, der am Freitagmittag über die Stadt rauschte. Wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr mitteilt, handelte es sich um einen Ausbildungsflug. Der Transporter war nach Angaben des Amtes in etwa 158 Metern Höhe unterwegs. Alle flugbetrieblichen Bestimmungen seien erfüllt worden.

Weiter heißt es, solche Tiefflüge seien nicht an bestimmte Strecken gebunden. Stattdessen versuche man, diese Flüge gleichmäßig auf ganz Deutschland zu verteilen und bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen – allerdings sei Deutschland eben dicht besiedelt. Über Main-Spessart wurden diese Transportflugzeuge schon häufiger gesichtet, weil sie zum Beispiel Fallschirmspringer über Adelsberg absetzten.