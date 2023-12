Würzburg

25.12.2023

180 Jahre Modehaus Schlier in Würzburg: Wie das Traditionsgeschäft sich mit der Zeit gewandelt hat

Plus Seit 1843 ist der Familienbetrieb in der Würzburger Innenstadt ansässig. Dass er bis heute existiert, hat verschiedene Gründe, sagt Geschäftsführer Carl Schlier.

Von Julia Rüther Artikel anhören Shape

Gedämpfte Musik untermalt das rege Treiben im Modehaus Schlier in der Domstraße. Zahlreiche Menschen stöbern durch das Sortiment, auf das Plakate verschiedene Preisnachlasse versprechen. Grund dafür ist das 180-jährige Jubiläum des Familienbetriebs, der seit 1843 in Würzburg ansässig und immer noch in Familienhand ist. Dass das Unternehmen schon so lange existiert, liege unter anderem daran, dass es sich seit der Gründung stetig verändert, sagt der Geschäftsführer Carl Schlier.

Seit 1985 führt der 66-Jährige das Unternehmen in fünfter Generation und verfolgt, wie viele seiner Vorgänger, das Credo "Handel ist Wandel". Und das kann man sehen: Verkaufte der Betrieb nach seiner Öffnung lediglich Garn- und Schnittwaren in der Schustergasse, findet man heute in der Hauptfiliale in der Domstraße auf mehreren Etagen Mode für Damen, Herren und Kinder sowie Wäsche und Heimtextilien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen