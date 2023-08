Kreis Haßberge

08.08.2023

18.000 Euro Geldstrafe: Warum ein Unternehmer aus dem Landkreis Haßberge tief in die Tasche greifen muss

Plus Der Mann ersparte sich zu Unrecht Sozialabgaben von mehr als 100.000 Euro. Das Hauptzollamt Schweinfurt kam dem 44-Jährigen auf die Schliche. Er gilt nun als vorbestraft.

Von Johanna Heim

Seine Taten hätte er sich wohl besser überlegen sollen: Ein Einzelunternehmer aus dem Landkreis Haßberge ist vom Amtsgericht Hof zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt worden. Die Liste an Dingen, die er sich hat zuschulden kommen lassen, ist lang.

Das Gericht in Hof sah es als erwiesen an, dass der 44-Jährige seiner Verpflichtung, die Sozialversicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zu entrichten, nicht nachgekommen ist – und zwar in 37 Fällen. Dadurch ersparte sich der Mann zu Unrecht Sozialabgaben von mehr als 100.000 Euro.

