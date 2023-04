Haßfurt

09:53 Uhr

19-jähriger Bergsteiger aus Unterfranken wird am Säntis von Lawine mitgerissen und stirbt

Plus Ein junger Kletterer aus dem Landkreis Haßberge wird in den Appenzeller Alpen von einer Lawine getötet, sein Begleiter leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.

Von Manfred Schweidler

Ein junger Bergsteiger aus Unterfranken ist am Sonntag in den Schweizer Alpen bei einem Lawinen-Niedergang gestorben. Laut Reto Leisebach, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden, handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge. Nähere Angaben zur Identität des Unfallsopfers machte der Sprecher nicht.

Seit Tagen Lawinengefahr in den Appenzeller Alpen

Im gesamten Gebiet dort herrscht derzeit laut Leisebach erhöhte Lawinengefahr. Bei Touren sei Vorsicht geboten, so der Polizeisprecher. Bereits Tage zuvor hatte eine Lawine Teile des Wanderwegs verschüttet. Dabei waren aber keine Personen zu Schaden gekommen.

