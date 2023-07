Symphonic Mob im Kissinger Sommer: 600 Musikbegeisterte gaben alles für Dirigent Kent Nagano - mit vielen Fotos

Plus Die Probe zum Symphonic Mob war fast schöner als das Konzert selbst, denn der Dirigent nahm da ersten Kontakt zum Spontanorchester auf. Warum das Spaß machte.

"Jede Form des gemeinsamen Musizierens hat das Potenzial, große Freude und Erfüllung zu bringen", sagte Kent Nagano bereits im Vorfeld zum zweiten Symphonic Mob im Kurgarten. Dass das große musikalische Freiluft-Ereignis im Rahmen des Kissinger Sommers am Sonntag nicht nur den anwesenden Musikerinnen und Musikern, sondern auch dem Publikum und vor allem dem weltbekannten Dirigenten große Freude bereitete, war weithin sichtbar, für jeden hörbar, war tief im Inneren fühlbar.

Der Zündfunke des Symphonic Mob war schon 2022 im Bad Kissinger Kurgarten auf 300 Musikerinnen und Musiker aller Alterssparten übergegangen. Stardirigent Alain Altinoglu vom hr-Sinfonieorchester hatte seinerzeit dafür gesorgt, dass alle Instrumentengruppen, aber auch Chöre zeigten, welche Klanggewalt sie im Verein mit anderen erzeugen können.