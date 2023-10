Leinach

17.10.2023

20-jähriger Mann wird in Wald bei Würzburg sexuell belästigt: Kripo sucht Zeugen

Plus In einem Waldstück bei Leinach kam es Anfang Oktober zu einer sexuellen Belästigung nach einer Feier im Sportheim. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Von Sophia Scheder

In einem Waldstück im Bereich des Sportvereins bei Leinach wurde ein 20-jähriger Mann am 8. Oktober sexuell belästigt, das berichtet die Polizei Unterfranken in einem Pressebericht. Demnach sei nach derzeitigem Ermittlungsstand der Mann in der Nacht auf Sonntag auf dem " Oktoberfest" im Sportheim in der Sportplatzstraße gewesen. Im Laufe der Feier habe er sich mit mehreren noch unbekannten Personen im Außenbereich aufgehalten und sei dort schließlich vom späteren Tatverdächtigen angesprochen worden. Dieser habe das Opfer nach Hause begleiten wollen, so der Bericht weiter.

Auf dem Nachhauseweg sei es in einem naheliegenden Waldstück zu sexuellen Handlungen durch den Tatverdächtigen gegenüber dem 20-Jährigen gekommen. Der genaue Tatzeitraum kann laut Polizei noch nicht näher eingegrenzt werden.

