21. Würzburg-Marathon: Bestes Laufwetter, beeindruckende Siegerzeiten und ein Notarzteinsatz

Plus Die diesjährige Auflage des WVV Marathons in Würzburg lockt über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Eine Läuferin muss reanimiert werden.

Von Johanna Gerasch

Wer am Sonntagmorgen mit einer verschlafenen Domstadt gerechnet hatte, der wurde überrascht. Vor allem rund um das Congress Centrum Würzburg war morgens schon eine Menge los: Überall Gewusel, Trommelschläge und rockige Musik. Bei bestem Laufwetter versammelten sich gegen 9 Uhr mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer, um beim 21. WVV Marathon Würzburg über verschiedene Distanzen an der Start zu gehen. Über die Hälfte wagte sich dabei nach Angaben von Pressesprecher Johannes Büttner an den Halbmarathon.

Ukrainer gewinnt den Zehn-Kilometer-Lauf

Bereits kurz vor 10 Uhr wurde im Zielbereich zum ersten Mal gejubelt, als Burda Yaroslav aus der Ukraine als Sieger des Zehn-Kilometer-Laufs einlief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

