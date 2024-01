Ochsenfurt

23-Jähriger fügt Polizisten Kopfverletzungen zu und wird durch Schuss aus der Dienstwaffe am Bein verletzt

Plus Nach einem massiven Angriff auf einen Polizeibeamten kam es am Samstag zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch in Ochsenfurt. Zuvor versuchte der 23-Jährige, vor der Polizei zu fliehen.

Nach einem massiven Angriff auf einen Polizeibeamten kam es am Samstagnachmittag zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch im Ochsenfurter Stadtgebiet. Vorausgegangen war eine polizeiliche Kontrolle in der Brunnenstraße, der ein 23-Jähriger unterzogen werden sollte. Hierbei rannte der junge Mann nach Polizeiangaben plötzlich weg und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und konnte ihn nach kurzer Zeit einholen.

Dem gegenwärtigen Sachstand nach kam es dabei gegen 15.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einem massiven Angriff auf den Polizeibeamten. In diesem Zusammenhang gab es einen Kampf um die Dienstwaffe des Polizisten, derer der Tatverdächtigte nach derzeitigem Stand auch kurzfristig habhaft wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich hierbei ein Schuss aus der Dienstwaffe, durch den niemanden verletzt wurde. Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen am Kopf und wurde im Anschluss im Krankenhaus behandelt.

