250 Menschen beim 40. Würzburger Ostermarsch: Forderung nach "Diplomatie statt Waffen" im Ukraine-Krieg

Gut 250 Menschen waren dabei: Würzburger Ostermarsch am Karsamstag, hier der Demonstrationszug in der Kaiserstraße.

Plus Auch 2023 stand der Würzburger Ostermarsch ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Die Fahne des Landes war – wie alle Länderflaggen – allerdings unerwünscht.

Von Patrick Wötzel

Gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs am Verhandlungstisch: Unter dem Motto "So geht Frieden – Diplomatie statt Waffen" haben am Karsamstag rund 250 Menschen am 40. Würzburger Ostermarsch teilgenommen. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis der Organisationen Ökopax, Pax Christi, Deutsche Friedensgesellschaft (DFG-VK), attac Würzburg, Florakreis Würzburg und Deutscher Gewerkschaftsbund.

Noch deutlicher als im vergangenen Jahr betonte Moderatorin Renate Vieth-Laßmann (Ökopax) zu Beginn vor dem Hauptbahnhof, dass es sich beim Angriff Russlands auf die Ukraine um einen völkerrechtswidrigen Krieg handele, "der durch nichts zu rechtfertigen ist". Die Ukraine habe "definitiv das Recht, sich zu verteidigen. (…) Jetzt ist allerdings ein Punkt erreicht, an dem wir uns fragen müssen, welches Ziel damit erreicht werden soll."

