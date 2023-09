26-jähriger Bergwanderer aus dem Landkreis Kitzingen verunglückt tödlich in den Alpen

Plus Der vermisste Wanderer konnte über die Handy-Ortung im Kleinwalsertal gefunden werden. Die Hilfe kam für ihn zu spät. Das ist über den Absturz bekannt.

Ein 26-jähriger Wanderer aus dem Landkreis Kitzingen ist am "Kemptner Köpfle" im Kleinwalsertal zu Tode gestürzt. Eine Handy-Ortung führte die Einsatzkräfte zur Leiche des Mannes, wie die "Allgäuer Zeitung" nach Auskunft der Polizei im österreichischen Bundesland Vorarlberg berichtet.

Am vergangenen Freitag erhielt die Polizeistation in Oberstdorf im Allgäu die Meldung, dass ein 26-jähriger Wanderer im Grenzbereich zwischen Oberstdorf auf Allgäuer Seite und Mittelberg im Kleinwalsertal vermisst werde.