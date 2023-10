26 Prozent für die AfD am Heuchelhof – woran hat es gelegen? Eine Analyse der Ergebnisse der Landtagswahl in Würzburg

Plus Ein "Klima der Angst" habe die AfD im Staddteil erzeugt, sagt ein Pfarrer über den Würzburger Heuchelhof. Welche Auffälligkeiten es bei der Landtagswahl in Würzburg außerdem gab.

Die Ergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis Würzburg stehen fest. CSU und Grüne hatten sich ein Rennen um das Direktmandat geliefert, das die CSU knapp gewonnen hat. Welche Trends gibt es in den Würzburger Stadtteilen? Und wie konnte die AfD am Heuchelhof 26 Prozent der Stimmen bekommen? Eine Einordnung.

71.787 Menschen haben im Stimmkreis Würzburg-Stadt – dazu zählen auch die Gemeinden Rottendorf und Gerbunn – gewählt. Wahlberechtigt sind laut Stadt Würzburg 104.907 Personen in insgesamt 191 Stimmbezirken. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 68,4 Prozent.