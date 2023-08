Geiselwind

10:00 Uhr

28. Bike and Music Weekend überzeugt mit doppelter Portion Kerosin und heißen Kurven

Plus Shows und Musikprogramm als Highlights des Bike and Music Weekends in Geiselwind. Rammstein-Coverband zur Eröffnung.

Von Anja Schroth

Während Veranstaltungen andernorts in Regen und Schlamm versanken, konnten sich die Besucher des Bike and Music Weekends in Geiselwind trockenen Fußes am Wochenende auf dem Gelände bewegen. Der Donnerstagabend wurde von Stahlzeit, einer Rammstein–Coverband, bestimmt, am Freitag sorgten dagegen unter anderen Mit ohne Strom (Akustik Rock aus Schwetzingen) und Kissin´ Dynamite (Glam Rock aus Burladingen) für den richtigen Sound.

Der Höhepunkt des Samstags war die Pokalverleihung in den Kategorien Longest Distance Bike und Burn Out Contest. Aber auch der restliche Tag überzeugte beispielsweise mit einer heißen Bike Wash Show, dem Bodypainting, Stunt- und Dragstershows, die mit doppelter Kerosinkraft aus ihren Autos alles herausholten. Dazu gab es ein Burn Out- sowie ein Wet T- Shirt Contest.

