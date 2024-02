280 Stellen sollen bei Valeo in Ebern wegfallen – was nun? Diese Tipps gibt ein Fachanwalt für Arbeitsrecht den Beschäftigten

Plus Vom Freiwilligenprogramm bis hin zur betriebsbedingten Kündigung: Welche Szenarien wahrscheinlich sind und wie Arbeitnehmer vorgehen sollten.

Die Nachricht traf den Landkreis Haßberge als Wirtschaftsstandort, vor allem aber die Valeo-Belegschaft mit voller Wucht: Der französische Mutterkonzern möchte am Standort Ebern 280 Stellen streichen. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen damit zu beginnen. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall sind bereit, um den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen.

Dennoch ist die Verunsicherung groß. Wie könnte es nun weitergehen? Und welche Tipps gibt Thomas Meder, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner in der unterfränkischen Kanzlei "Rausch, Meder, Münchmeier" den Beschäftigten? Drei Szenarios und wie Arbeitnehmer vorgehen könnten.