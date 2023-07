Würzburg

11:00 Uhr

300.000 Euro Schaden bei Kabel-Diebstahl aus dem Inneren von A7-Brücke: Täter muss über zwei Jahre ins Gefängnis

Plus Ein spektakulärer Kupferkabel-Diebstahl wurde jetzt in Würzburg verhandelt. Der Angeklagte nahm es zunächst mit der Wahrheit nicht allzu ernst.

Von Franz Barthel

Mehrere Kilometer Kupferkabel hatte ein gelernter Konditor im April 2022 gemeinsam mit zwei Komplizen aus der Pleichachtalbrücke an der Autobahn A 7 im Landkreis Würzburg gestohlen und im Keller einer Wohnung in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) gebunkert. In diesem Keller wurde er wenige Tage später festgenommen, als er gerade die Ummantelung der Kabel entfernte. Vom Amtsgericht in Würzburg ist der 36-Jährige, der seit über einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, wegen Diebstahl und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Die Schadenssumme - der Wert der Kabel plus die Beschädigung an der Brücke - wurde von den Ermittlern mit über 300.000 Euro angegeben.

Dem ersten "Märchen" folgte echtes Geständnis

Bereits kurz nach Prozessbeginn machte der Richter den Angeklagten darauf aufmerksam, dass die Verhandlung nicht zu einer "Märchenstunde" werden dürfe. Zunächst erklärte der Angeklagte nämliche, dass er und seine Komplizen eher zufällig an das Diebesgut gekommen seien. Er versicherte zunächst, dass sie nicht "in der Brücke" gewesen seien: Auf einem Parkplatz in der Nähe der Brücke hätten die Männer bei einer Rast große Mengen Kupferkabel liegen sehen. Sie hätten vermutet, dass diese dort von Dieben zum Abtransport bereitgelegt wurden. Daraufhin hätten sie einen Kleintransporter gemietet und das Material aufgeladen. Für die Fahrt nach Bad Wimpfen seien zwei Fahrten nötig gewesen.

