Würzburg

25.04.2023

33. Würzburger Residenzlauf am Sonntag: Strecke, Ablauf, Änderungen - alles, was Sie über das Event wissen müssen

Im Zeichen des Unesco-Weltkulturerbes: Der Würzburger Residenzlauf findet am Sonntag, 30. April 2023, statt.

Plus Der Residenzlauf ist Würzburgs größte Laufveranstaltung – und wird in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder im gewohnten Umfang stattfinden. Ein Überblick.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass der Würzburger Residenzlauf zum letzten Mal mit einem kompletten Programm über die Bühne gehen konnte. Bei der 33. Auflage an diesem Sonntag, 30. April, wird alles wieder so wie früher sein: Die Veranstalter rechnen mit 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gut die Hälfte davon bei den Läufen für Schulklassen und Kindergärten. "Wir sind zurück", sagt Organisationsleiter Reinhard Peter. Die wichtigsten Informationen rund um Würzburgs größte Laufveranstaltung im Überblick:

Was ist anders als im letzten Jahr?

Im vergangenen Jahr, bei seiner ersten Auflage nach zwei Jahren Pandemie-Pause, wollten die Veranstalter große Menschenmengen möglichst vermeiden und haben auf die traditionelle Sonderaktion für Kindergärten und Schulklassen verzichtet, mit der sie in der Vergangenheit insgesamt rund 70.000 Kinder und Jugendliche in Bewegung gebracht haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen