Würzburg

11:00 Uhr

Residenzlauf Würzburg am 28. April 2024: Streckenverlauf, Teilnahmegebühr und Anmeldefrist

Über 5000 Läuferinnen und Läufer nahmen im vergangenen Jahr am Würzburger Residenzlauf teil.

Plus Erste Anmeldezahlen sprechen dafür, dass heuer noch mehr Läuferinnen und Läufer rund ums Kulturerbe unterwegs sein werden. Was der Veranstaltungsleiter außerdem weiß.

Von Patrick Wötzel

Wenn am 28. April um halb elf Uhr vormittags der erste Startschuss zu den Kinderläufen fällt, hat der Würzburger Residenzlauf die letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich endgültig hinter sich gelassen: Erste Anmeldezahlen sprechen dafür, dass es bei den Teilnehmenden-Zahlen weiter nach oben gehen wird. Alle wichtigen Informationen zur 34. Auflage im Überblick:

Wieviele Anmeldungen liegen bisher vor?

Bis Mitte Februar waren über 400 Einzelanmeldungen eingegangen, das sind rund 200 mehr als im Vorjahr "und erinnert an unsere besten Zeiten", sagt Residenzlauf-Leiter Reinhard Peter. Mehr als 300 Meldungen liegen für den Hauptlauf über zehn Kilometer (vier Runden rund um Residenz, Hofgarten und Ringpark) vor, was für eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2023 spricht, als 1200 Läuferinnen und Läufer dabei waren. Vor Corona nahmen teilweise mehr als 2000 Menschen die lange Strecke in Angriff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

