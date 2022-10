Neue Therme Oberstdorf: Die Schwimmbecken sind schon montiert

Der Therme-Neubau in Oberstdorf schreitet voran, jetzt gab der Gemeinderat grünes Licht für Pools und Fassaden. Das ist der Stand der Dinge.

Das große Loch in Oberstdorf ist Geschichte und die neue Therme bereits in Grundzügen zu erkennen. Die drei Wasserbecken in der Badehalle, das 25-Meter-Becken, Erlebnisbecken und Kinderbecken, wurden eingeschalt, die Beckeneinbauteile montiert, bewehrt und teilweise betoniert – und auch die Arbeiten an der Tiefgarage sind weit fortgeschritten. Die aktuelle Bauentwicklung stellte Projektkoordinator Max Feldengut jetzt im Gemeinderat Oberstdorf vor.

Das Gremium beschloss mit einer Gegenstimme, die Pflaster- und Asphaltarbeiten für die 2000 Quadratmeter große Tiefgarage an ein Oberstdorfer Unternehmen zu vergeben. Wegen der anhaltenden Baupreissteigerung, unter anderem bei Betonpflastersteinen und Asphaltarbeiten, liegt das Angebot rund 20 Prozent über dem geplanten Budget, erklärte Feldengut. Die Ausführung des Gewerks soll im Frühjahr 2023 nach Fertigstellung der Tiefgaragendecke beginnen. (Lesen Sie auch: Oberstdorf erhöht den Kurbeitrag)

Neue Therme in Oberstdorf: Infinity-Pool und Tauchbecken aus Edelstahl

Darüber hinaus erteilte der Gemeinderat die Freigabe zur Ausschreibungsreife für die Einzelgewerke der Innen- und Außenfassade, dem Infinity-Pool und den Tauchbecken aus Edelstahl sowie der dachintegrierten Fotovoltaikanlage. Die Ausschreibung der Gewerke soll in Kürze erfolgen, kündigten die Projektleiter an.

Wegen Personalmangel bei einer Baufirma war das 35-Millionen-Projekt wie berichtet in zeitlichen Rückstand geraten. Bernhard Müller (CSU) hakte nach, ob der Zeitverlust wieder aufgeholt werden könne. „Die Personalsituation hat sich entspannt“, erklärte Projektkoordinator Feldengut. Insgesamt 28 von 30 eingeplanten Mitarbeiter seien inzwischen auf der Therme-Baustelle in Oberstdorf tätig. Den Zwölf-Wochen-Rückstand komplett aufzuholen, sei aber derzeit nicht realistisch. Müller wollte von den Projektverantwortlichen zudem wissen, warum die Betonpflaster- und Asphaltarbeiten nicht früher ausgeschrieben worden waren. Zu einem früheren Zeitpunkt sei die Planung noch nicht so genau gewesen, erklärte der Projektsteuerer Moritz Decher von den Hitzler Ingenieuren in Kempten. „Außerdem sind die Kosten bei einem zu langen Vorlauf für die Firmen nicht kalkulierbar.“

Suche nach Einsparpotenzialen

Vize-Bürgermeister Fritz Sehrwind (CSU) fragte nach Einsparpotenzialen im laufenden Projekt. Wie berichtet wird der Holzbau für das neue Bad um 1,8 Millionen Euro teurer. Die Arbeiten werden also fast doppelt so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Geplant sei beispielsweise die Fassadenstärke zu reduzieren und als Holz heimische Fichte statt Lärche zu verwenden, erklärte Feldengut. So sollen 140.000 Euro gespart werden.

