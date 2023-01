400 Meter tief, 130 Meter breit: Wird Haßfurt bald Standort eines weltweit einzigartigen Energiespeichers?

Plus Ein sogenannter Stülpmembranspeicher kann ganz Haßfurt mit Wärme und Strom versorgen, haben Studierende der TH Nürnberg nachgewiesen. Zeit für einen Prototyp.

Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: Die Herausforderung unserer Zeit heißt Energiewende. Wie diese erfolgreich gelingen könnte, hat sich ein Professor der Technischen Hochschule (TH) Nürnberg ausgedacht. Er hat einen Speicher entwickelt, mit dem sich zum Beispiel ganz Haßfurt – einschließlich Stadtteile und ansässiger Industrie – mit erneuerbarer Energie versorgen ließe. Dieser Tage haben Studierende das Projekt im Rahmen einer Energiekonferenz im Haßfurter Stadtwerk vorgestellt. Vielleicht wird die Kreisstadt bei der weltweiten Suche nach geeigneten Speicherlösungen noch eine entscheidende Rolle spielen.