Schweinfurt

17:00 Uhr

47-Jähriger muss wegen schweren Kindesmissbrauchs in 48 Fällen neun Jahre ins Gefängnis

Plus Richterin: "Der Angeklagte hat im Laufe der Zeit offensichtlich alle Hemmungen verloren." Mit gravierenden psychische Folgen für zwei Mädchen.

Von Stefan Sauer

Knapp zwei Jahre lang hat das zehn- bis elfjährige Mädchen jedes zweite Wochenende bei ihrem "Zieh-Papa" verbracht. Dabei wurde es jedes Mal sexuell schwer missbraucht. Es musste ihn meist oral befriedigen, einige Male versuchte er den Geschlechtsverkehr mit ihr durchzuführen. Außerdem hat er über Jahre hinweg kinderpornografische Handyfotos von ihr gemacht. Lange Zeit blieben die Taten unentdeckt, weil das Kind darüber schwieg, auch seiner Mutter gegenüber.

Bis zum Pfingstwochenende im letzten Jahr. Da übernachtete nicht nur die Elfjährige bei dem 47-Jährigen, sondern auch ihre zehnjährige Freundin, die Tochter einer guten Bekannten des Mannes. Also bezog er auch sie mit in die sexuellen Handlungen ein, fertigte zunächst Nacktbilder von beiden Mädchen an, auch pornografische, und veranlasste sie schließlich, ihn an beiden Feiertagen oral zu befriedigen. Die Zehnjährige aber telefonierte zwischendurch mit ihrer Mutter, sie wolle abgeholt werden – und erzählte später Erzieherinnen davon. So flog nicht nur der Missbrauch der beiden Freundinnen an den Pfingsttagen auf, sondern der dutzendfache schwere sexuelle Missbrauch über knapp zwei Jahre hinweg an der Elfjährigen.

