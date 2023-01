Würzburg/Regensburg

10.01.2023

470 Kilometer auf der Flucht: Mörder Rachid C. in Frankreich festgenommen – kommt er zurück nach Würzburg?

Der verurteilte Mörder Rachid C. sprang am vergangenen Donnerstag aus einem Fenster des Regensburger Gerichtsgebäudes in die Freiheit.

Plus Am Donnerstag sprang der 40-Jährige aus einem Fenster des Gerichts in Regensburg in die Freiheit. Am Montag endete seine Flucht. Wie es nun weitergeht.

Von Benjamin Stahl

Die Handschellen klickten am Montagabend gegen 18.10 Uhr im französischen Farébersviller, einer 5400-Seelen-Gemeinde nahe der deutschen Grenze. Damit endete die Flucht von Rachid C., die am Donnerstag gegen 14 Uhr mit einem Sprung aus einem unverschlossenen Fenster im Erdgeschoss des Gerichts in Regensburg begonnen hatte.

