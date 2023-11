Kreis Haßberge

5 besondere Weihnachtsmärkte im Landkreis Haßberge, auf die sich Besucher in Kürze freuen können

Plus Die Weihnachtszeit kündigt sich langsam aber sicher an. Auch im Landkreis Haßberge stehen bald zahlreiche Weihnachtsmärkte auf dem Programm. Fünf Tipps.

Von Rebecca Vogt

Mit der "Winterszeit" auf Schloss Eyrichshof bei Ebern startet die Weihnachtsmarkt-Saison im Landkreis Haßberge jedes Jahr bereits Anfang November. In den kommenden knapp sieben Wochen bis Heiligabend folgen im Haßbergkreis zahlreiche weitere größere wie kleinere Weihnachtsmärkte, die mit Verkaufs- und Verpflegungsständen, Musik und Ähnlichem zum vorweihnachtlichen Bummeln und Feiern einladen. Ein Blick auf fünf dieser Weihnachtsmärkte, die jeweils ihre ganz eigenen Besonderheiten haben:

1. Weihnachtsmarkt auf Schloss Oberschwappach

Der Weihnachtsmarkt im Knetzgauer Ortsteil Oberschwappach ist traditionell einer der ersten, die im Landkreis Haßberge in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Und zwar jedes Jahr am Wochenende vor dem ersten Advent, heuer sind das der 25. und 26. November. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt, den die Blaskapelle Oberschwappach veranstaltet, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher lockt der Weihnachtsmarkt nicht nur mit Handwerklichem und Kulinarischem, sondern auch mit seiner besonderen historischen Kulisse: Schloss Oberschwappach. Auch der Nikolaus mit seinen Engelchen schaut hier vorbei.

