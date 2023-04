Würzburg

06.04.2023

5 Schlechtwetter-Aktivitäten im Frühling: Was man bei schlechtem Wetter in Würzburg unternehmen kann

Plus Auch bei Kälte und Nässe lässt sich in Würzburg so einiges entdecken. Ob sportlich oder doch eher ruhig - hier finden Sie fünf Ideen für Indoor-Aktivitäten in Würzburg.

Von Milia Geisler

"Der April, der April, der macht, was er will." Realistischerweise müsste es aber heißen, der Frühling macht was er will. Wenn also das Wetter im Frühjahr mal wieder etwas schlechter ist, es schauert und doch nochmal kalt ist, sind Ausflüge an der frischen Luft nicht immer die liebste Option. Wer aber trotzdem nicht zuhause bleiben möchte, kann in Würzburg so einiges unternehmen. Fünf Vorschläge, was man in Würzburg bei schlechtem Wetter erleben kann:

1. Töpfern bei TonArt Würzburg: Mit den eigenen Händen kneten und formen

Für die Kreativen, die bei einer erdenden Aktivität die Zeit vergessen möchten, lohnt sich ein Abstecher in den Kreativraum TonArt. Hier kann man der eigenen Fantasie freien Lauf lassen und aus Ton das formen, was einem oder einer in den Sinn kommt. Die eigenen Kreationen können anschließend gebrannt und glasiert werden. Wer dem Ganzen noch einen Tupfer Farbe verpassen will, kann die Eigenkreation oder auch einen vor Ort vorhandenen Rohling bemalen. Einen Termin braucht man prinzipiell nicht, außer wenn man als Gruppe vorbeikommt. An den Wochenenden ist ein Anruf vorab aber sinnvoll, um auf jeden Fall einen Platz zu bekommen. Zudem werden bei TonArt auch Drehscheibenkurse angeboten.

