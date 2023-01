5,99 Euro pro Liter: Pax Bier aus Oberelsbach gab es bei Edeka versehentlich nur zu "Wucherpreisen"

Plus Andreas Seufert, Inhaber der Pax Bräu in Oberelsbach, wunderte sich: Der Bierverkauf ging seit Monaten stark zurück. Als er den Grund herausfand, war er erstaunt und erschreckt zugleich.

Ein halbes Jahr lang lief der Vollbierverkauf schleppender als jemals zuvor und keiner wusste, warum: Andreas Seufert, Braumeister und Inhaber der Pax Bräu in Oberelsbach, mochte es kaum glauben, als er nach vielen Monaten den Grund für den zurückgegangenen Bierverkauf herausfand: Aufgrund eines Fehlers im internen Warenwirtschaftssystem wurde in allen Edeka-Märkten für das Vollbier ein Preis von 5,99 Euro pro Liter verlangt. Noch ärgerlicher war, wie lange es dauerte, bis das Problem behoben war.