6 Kandidaten für den Trainer-Posten beim FC 05 Schweinfurt: Wer wird Nachfolger von Marc Reitmaier?

Plus Für die neue Saison sind die Nullfünfer auf der Suche nach einem neuen Coach. Welche externen und internen Lösungen sich anbieten und wie realistisch diese sind.

Von Michi Bauer

Am Dienstag kam die Meldung: Trainer Marc Reitmaier wird den Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt am Saisonende verlassen. Während der 40-jährige Würzburger sich professionalisieren will, wird der Verein seine Reamateurisierung noch konsequenter verfolgen. Vor dem Spiel bei Wacker Burghausen ist deswegen im FC-05-Umfeld das Gesprächsthema Nummer 1: Wer wird Reitmaiers Nachfolger? Sechs Kandidaten und ihre Chancen:

Viktor Kleinhenz

Der Vertrag des 32-Jährigen bei der Bundesliga-U-19 des FC Augsburg läuft nur bis Juni. Zuvor hatte Kleinhenz den TSV Aubstadt trainiert, kennt die Regionalliga Bayern und hat die dafür nötige A-Lizenz. Was ebenfalls für ihn spräche: Die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Profi-Team ist in Augsburg nicht so hoch, wie Kleinhenz sich das wohl gewünscht hat. Und: Seine Familie wohnt noch in Wartmannsroth (Landkreis Bad Kissingen). Prognose: realistisch.

