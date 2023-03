6 Menschen aus Unterfranken sagen, warum sie sich ein E-Auto angeschafft haben – und wie zufrieden sie damit sind

An öffentlichen Ladesäulen sind die Strompreise stark gestiegen. Wie rentabel ist E-Mobilität jetzt noch? Diese Erfahrungen machen Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos.

Dass Strom durch den Krieg in der Ukraine deutlich teurer geworden ist, macht sich jetzt auch an den öffentlichen Ladesäulen für E-Autos bemerkbar: Einige Anbieter haben ihre Preise um bis zu 50 Prozent erhöht. Nachdem der Bund auch die Förderung beim Kauf von Elektroautos zu Jahresbeginn gedrosselt hat - ist E-Mobilität da überhaupt noch attraktiv? Warum sollte man noch Elektrofahrzeuge kaufen und fahren? Aus finanziellen oder nur noch aus ökologischen Gründen?

Das sagen sechs Menschen aus Unterfranken, die mit E-Auto unterwegs sind.

1. Rainer Matschurat geht es um den Umweltschutz: "Bei Technik muss man den ersten Schritt machen"

"Der grundsätzliche Gedanke, sich ein E-Auto zuzulegen, liegt für mich im Umweltschutz. Mir ist klar, dass es im Moment noch nicht den Einfluss aufs CO2 hat, den es haben sollte. Aber jede Technik entwickelt sich erst dann, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Es kann einem jetzt jeder vorrechnen, dass das Ganze mathematischer Unsinn ist, aber es muss ein Impuls kommen. Dann entstehen auch Anreize für Investoren, neue Technik zu entwickeln. So werden die Kosten Schritt für Schritt nach unten gehen und es werden irgendwann, in nicht so naher Zukunft, Elektroautos auch günstiger zu kaufen sein als Benziner. Auch ohne Fördermittel."

2. Eva Gekle fühlt sich mit ihrem E-Auto unflexibel: "Es ging mir um die Größe"

"Ich habe mir ein E-Auto zugelegt, weil ich in der Stadt gearbeitet habe. Dabei ging es mir um die Größe. Zufrieden bin ich aber nicht, weil das Angebot des Aufladens in Würzburg eine Katastrophe ist. Die wenigen Ladesäulen sind oft belegt. Man ist allgemein unflexibel. Wenn man spontan noch aus dem Stadtgebiet fahren muss aber nur noch 40 Prozent Akkustand hat, ist man blockiert. Gerade im Winter, wenn die Batterie noch weniger Reichweite hergibt als im Sommer."

3. Peter Rachel bemängelt die Reichweite seines E-Autos: "Im Winter ganz schlecht"

"Der Umweltaspekt hat bei mir eine große Rolle gespielt, aber natürlich auch das Sparen der enormen Spritkosten. Das hat sich bei mir aktuell in Rauch aufgelöst, weil zum 1. März mein Strompreis um 60 Prozent gestiegen ist. Im Winter verbraucht das Auto nicht 15 kWh, sondern zwischen 20 und 25 kWh. Die Ersparnis zum aktuellen Dieselpreis ist jetzt nur noch marginal.

Das nächste Problem ist die Reichweite im Winter. Von den ursprünglichen 330 Kilometern Reichweite bleiben zum Teil nur noch 180 übrig - im Sommer ist das gut, aber 180 Kilometer sind natürlich ganz schlecht. Wenn sich jemand ein E-Auto kauft, ist meine Empfehlung: Man sollte seinen Strompreis im Blick haben und wie lange der noch gilt. Außerdem sollte man auf eine Reichweite von mindestens 500 Kilometern achten. Davon muss man nämlich, auch im Sommer, nochmal zehn Prozent wegrechnen."

4. Cathy Simon ha sich für ein Hybrid-Auto entschieden: "Fahre jetzt günstiger als vorher"

"Ich wohne sechs Kilometer von meiner Arbeitsstätte entfernt. Weil ich in der Stadt elektrisch fahren, aber trotzdem meine Urlaubsreisen noch ohne das Aufladen schaffen wollte, habe ich mich für ein Hybrid-Auto entschieden. Elektrisch fahren will ich deshalb, weil ich die Stadt nicht verpesten möchte, in der ich wohne. Ich habe mir in meiner Arbeitsstätte extra eine Wallbox installiert, dass ich das Auto auch zuverlässig laden kann. Somit kann ich in der Stadt elektrisch fahren und bei weiten Strecken kann mir der Benziner helfen. Trotz, dass die Strompreise jetzt stark gestiegen sind, fahre ich günstiger als vorher."

5. Sven Roth mag die Technik, würde sich den Kauf heute aber genau überlegen: "Ist ein ganz anderes Fahren"

"Ich interessiere mich allgemein für neue Techniken und habe mir ein E-Auto zugelegt, weil ich das Thema spannend finde. Auch der Kostenfaktor hat eine Rolle gespielt - ich kann in der Firma laden. Und natürlich der Umweltaspekt, weil ich im Prinzip keinen CO2-Ausstoß mehr habe. Natürlich hat das Auto einen gewissen CO2-Rucksack, wie man sagt, aber der ist nach einer gewissen Zeit abgefahren. Außerdem macht es Spaß. Es ist ein ganz anderes Fahren als mit einem Verbrenner: Der Drehmoment ist viel besser. Ich finde auch angenehm, wie ruhig das Auto ist. Gerade wenn ich unterwegs zum Beispiel Podcasts höre.

Mit den hohen Stromkosten ist die Rentabilität allerdings grenzwertig. Auch die Förderung ist inzwischen gesunken und die Fahrzeugpreise sind gestiegen. Wenn ich nicht beim Arbeitgeber laden könnte und jetzt nochmal vor der Entscheidung stünde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. "

6. Benjamin Böhme ist zufrieden mit seiner Entscheidung: "Lohnt sich auf jeden Fall"

"Mein Elektroauto ist ein Firmenwagen. Ich arbeite in einer nachhaltigen Firma - wir stellen Naturkosmetik her. Da passt es natürlich, dass wir uns ressourcenschonend fortbewegen. Die Förderung hat auch dazu beigetragen. Und da ich überwiegend im Stadtverkehr fahre, ist das E-Auto sehr praktisch. Ich lade überwiegend zu Hause und beziehe Öko-Strom. Das ist natürlich teurer geworden, lohnt sich aber auf jeden Fall. Ich konnte aber auch noch die volle Förderung in Anspruch nehmen. Mit der jetzt gekürzten Förderung müsste man neu rechnen."