Veitshöchheim

11.08.2023

60 Jahre im selben Betrieb: Auch mit 76 Jahren denkt Monika Hoier in Veitshöchheim noch lange nicht ans Aufhören

Dies ist seit der seit Fertigstellung des Hauptbetriebsgebäudes des Autohauses Keller vor 45 Jahren der Arbeitsplatz von Monika Hoier, im Bild mit ihrer Enkelin Fabienne, die als frisch ausgebildete Kfz-Kauffrau nun in vierter Generation in ihre Fußstapfen tritt.

Plus Seit 1. August 1963 arbeitet Monika Hoier im Autohaus Keller in Veitshöchheim, das ihr Vater gegründet hatte. Auch ihre Enkelinnen arbeiten schon in der Kfz-Branche.

Von Dieter Gürz

60 Jahre in ein und demselben Unternehmen ist eine bemerkenswerte Leistung. Dieses große Betriebsjubiläum konnte am 1. August die 76-jährige Monika Hoier im Autohaus Keller in Veitshöchheim feiern. Ihr Vater Erwin Keller hatte die Firma 1946 gegründet und bis zu seinem Tod 2002 geleitet. Seitdem ist sie die Chefin der 60 Mitarbeitenden der Firma, die Vertragspartner von VW, Audi, Skoda und Seat ist.

Am 1. August 1963 hatte Monika Hoier, nach der Schulzeit bei den Englischen Fräulein in Bad Kissingen und Würzburg, eine Ausbildung als Bürokauffrau im Autohaus ihres Vaters begonnen. Für sie war es selbstverständlich, auch in der Werkstatt Autos sauber zu machen, die Fettpresse zu treten oder Bremsen zu entlüften.

