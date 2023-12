Würzburg

11:00 Uhr

60 Jahre Metzgerei Hermann Schömig in Würzburg: So hat sich das Metzgerhandwerk verändert

Plus Seit 1963 ist die Metzgerei Hermann Schömig in der Sanderau zu finden. Und die Zukunft des Familienbetriebs scheint durch den Sohn gesichert. Oder doch nicht?

Es ist 4.45 Uhr. Die ersten Lichter beginnen in der Metzgerei Hermann Schömig in der Sanderau gegenüber der Adalberokirche zu brennen. Horst Schömig und Sohn Frank-Holger beginnen mit Zuschnitten und der Produktion. Ab 8.30 Uhr steht Ulrike Schömig hinter der Theke. Bereits im Kindesalter verbrachte Horst Schömig seine Nachmittage in der Metzgerei seines Vaters. In diesen Tagen können er und seine Familie auf eine erfolgreiche 60-jährige Geschichte zurückblicken.

Über Generationen liegt das Metzgerhandwerk der Familie Schömig im Blut

Der erste Eintrag in die Handwerkskammer der Metzgerei Hermann Schömig führt zurück in das Jahr 1936. Hermann Schömig, Vater des heutigen Inhabers, gründet seine eigene Metzgerei in Rimpar. 1963 wird der Betrieb in die Sanderau verlegt. "Damals waren es 160 Metzgereien in Würzburg", schwelgt Horst Schömig in Erinnerung. Davon alleine zwölf Metzgereien in der Sanderau. Übrig geblieben sind heute nur zwei - Metzgerei Hermann Schömig und Metzgerei Naser.

