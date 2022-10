Wetter im Allgäu heute (14.10.) und 7-Tage-Vorschau für Kempten, Füssen, Oberstdorf, Memmingen, Kaufbeuren

Gute Nachrichten vom Wetter im Allgäu: Der goldene Oktober kehrt zurück. Das sind die Aussichten für heute und die nächsten sieben Tage.

Kommt er zurück ins Allgäu, der goldene Oktober? Ja! Nach den eher trüben Tagen diese Woche ist Besserung in Sicht. Kommende Woche wird das Wetter schöner und auch deutlich wärmer. Regen ist kaum zu erwarten, dafür steigen die Temperaturen bei oft wolkenlosem Himmel auf bis zu 21 Grad.

7-Tage-Ausblick: Das Wetter im Allgäu von Memmingen und Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen, Immenstadt, Füssen und in Kaufbeuren in den nächsten Tagen? Hier das 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.

Freitag, 14. Oktober: Meist ist es bewölkt, abends kann etwas Regen fallen. Höchstwerte bei 14 Grad.

Samstag, 15. Oktober: Sonne und Wolken im Wechsel, bis zu 18 Grad.

Sonntag, 16. Oktober: Der Sonntag wird fast durchgehend sonnig, die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Allgäu .

Montag, 17. Oktober: Erneut macht das Wetter im Allgäu Freude - vom weitgehend wolkenlosen Himmel scheint die Sonne bei Temperaturen um die 21 Grad.

Dienstag, 18. Oktober: Und wieder ein sonniger Tag im Allgäu , Höchsttemperaturen um 20 Grad, nachts um die 8 Grad.

Mittwoch, 19. Oktober: Das Wetter ist schön wie am Dienstag, um die 20 Grad.

Donnerstag, 20. Oktober: Heiter bis wolkig, Regenwahrscheinlichkeit aber nur um die 10 Prozent, bis zu 21 Grad warm.

Freitag, 21. Oktober: Sieben Sonnenstunden, kein Regen, wiederum bis zu 21 Grad im Allgäu .

August war einer der wärmsten Monate in Bayern

Mit dem August war der meteorologische Sommer zu Ende gegangen. Er war bayernweit der zweitwärmste und sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Sonnenstunden war rekordverdächtig hoch. So schien die Sonne am Alpenrand um 20, im Unterland sogar um bis zu 40 Prozent mehr als üblich.

Es war auch erheblich wärmer als in den meisten früheren Jahren. Die Durchschnittstemperatur des gesamten Sommers lag beispielsweise in Kempten bei 18,5 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

