Haßfurt/Burgpreppach

04:00 Uhr

"84-jährige Mutter mitten in der Nacht nach Hause geschickt": Sohn erhebt Vorwürfe gegen Haßberg-Kliniken

Plus Die Geschäftsführung verweist auf eine Standardvorgehensweise. Der Sozialverband VdK aber sieht eine gefährliche Entwicklung bei der Entlasspraxis in Krankenhäusern.

Von Lukas Reinhardt

Helga Hiller lebt nicht mehr, so viel vorweg. Sie starb im Alter von 84 Jahren, laut Ärzten an den Folgen eines Magen-Darm-Durchbruchs. Das war am 17. April 2023. Die Frau aus Gemeinfeld, Burgpreppach, durchlebte in ihren letzten Wochen eine "medizinische Achterbahnfahrt", so nennt es ihr Sohn Holger Hiller.

Schon vor dem Tod seiner Mutter wandte er sich an diese Redaktion und erhob schwere Vorwürfe, gegen das Gesundheitssystem im Allgemeinen, gegen die Haßberg-Kliniken im Speziellen. Nicht, das sei bereits an dieser Stelle betont, wegen Helga Hillers Ableben, sondern wegen des Umgangs des Krankenhauspersonals mit seiner Mutter in einer Nacht im März dieses Jahres.

