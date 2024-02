Haßfurt

17:00 Uhr

879 Jagdscheine: Die Jagd ist im Landkreis Haßberge viel beliebter als im Bundesdurchschnitt

Plus Gerade erst haben wieder elf Männer und Frauen ihre Lizenz zum Jagen erhalten. Das Wildfleisch ist für sie ein Grund, aber keinesfalls der einzige.

Von Wolfgang Aull

Einmal pro Monat treffen sich die Jägerinnen und Jäger in Haßfurt zu einem Stammtischgespräch. Die jüngste Zusammenkunft war für die Gemeinschaft indes ein besonderer Tag: Elf Männer und Frauen erhielten da nach erfolgreicher Prüfung ihren Jagdschein. Damit reihen sie sich in die über 400.000 Menschen ein, die in Deutschland die Lizenz zur Jagd erworben haben. Der Jagdschein sei beliebter denn je, war beim Stammtisch zu erfahren. Um 36 Porzent ist die Anzahl der Jägerinnen und Jäger laut Deutschem Jagdverband (DJV) in den letzten 30 Jahren angestiegen.

Und das, obwohl sich der Weg zur Erlangung als zeitaufwendig, anstrengend und kostspielig erweist: 5000 Euro fallen, so die Aussage in Haßfurt, schon an. Und das erforderliche Fachwissen ist umfangreich: Waffenrecht, Wildtierkunde, Jagd-, Tierschutz- und Naturschutzrecht, Hege und Wildkrankheiten, Land- und Waldbau. Und das Hundewesen. Freiwillige Option sei weiterhin, das Jagdhorn zu beherrschen. Die Durchfallquote lag laut DJV bei 25 Prozent.

