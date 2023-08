Haßfurt

09.08.2023

8,88 Euro für einen Liter Benzin: Was war da los auf der Preisanzeige der Tankstelle im Haßfurter Gewerbegebiet?

8,88 Euro je Liter Benzin zeigte die Preistafel dieser Tankstelle am Dienstagabend in Haßfurt an.

Plus Stolze 8,88 Euro für einen Liter Super E5 ? Da traute so mancher Autofahrer am Dienstagabend seinen Augen nicht, als er die Preistafel an der Tankstelle im Haßfurter Gewerbegebiet Godelstatt sah. Die vermeintliche Explosion des Benzinpreises ist jedoch schnell erklärt.

Von Christian Licha

Die elektronische Anzeige hatte offensichtlich mit einem technischen Problem zu kämpfen, so dass dieser Spitzenpreis zustande kam. Von dem Defekt zeugten auch die fehlenden Preise bei zwei anderen Sorten. Außerdem zeigte die Rückseite der Tafel andere Preise an als die Vorderseite.

