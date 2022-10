Pächterwechsel auf Füssener Hütte: Warum Melanie Kerpf und Matthias Nack das Raintal verlassen

Melanie Kerpf und Matthias Nack erwarten Nachwuchs. Trotzdem wollten die beiden auch 2023 die Füssener Hütte bewirtschaften. Dazu kommt es aber nicht.

Zu Beginn des letzten Septemberwochenendes liegen dichte Nebelschwaden über dem Raintal. Der Winter hat schon angeklopft. Trotzdem steigen nochmals gut 20 Bergwanderer zur Füssener Hütte auf. Also ein Saisonende wie jeden Herbst? Nicht für Melanie Kerpf und Matthias Nack. Seit sechs Jahren sind sie die guten Geister auf der Hütte. Doch bald ist damit Schluss, im nächsten Jahr übernimmt ein neuer Pächter. Dabei hatte das Wirtspaar im Frühsommer seinen Abschied von der Hütte noch gar nicht auf dem Zettel.

"Zwei Kleinkinder wären neben dem Hüttenbetrieb einfach zu viel"

"Das war Selbstüberschätzung", gibt Melanie Kerpf zu. Anfang November steht Nachwuchs ins Haus. Das wusste das Paar natürlich schon im Frühsommer. Doch Sohn Moritz ist mittlerweile gut zwei Jahre alt und wirbelt ständig in der Hütte umher. "Er braucht jetzt einfach viel mehr Aufmerksamkeit", sagte die 34-Jährige. "Zwei Kleinkinder wären neben dem Hüttenbetrieb einfach zu viel".

"Schlaflose Nächte" hätten sie wegen ihrer Entscheidung die Füssener Hütte aufzugeben gehabt, sagen beide. Denn trotz aller Belastung sei es ein Traumjob, sagt Matthias Nack. Erst Anfang Juli beschlossen beide schließlich, ihren Pachtvertrag mit der Stadt Füssen zu kündigen.

Und wie geht es nun weiter? "Erstmal mach' ich eine Auszeit", sagt Matthias Nack. Das Paar will sich nach der Geburt gemeinsam ums Baby und den kleinen Moritz kümmern. Nach mehr als 20 Jahren in der Küche freut sich der 36-Jährige darauf, danach "etwas Neues ausprobieren". Die Käserei könne er sich vorstellen. "Sorgen vor der Zukunft habe ich keine, mir fällt schon was ein".

Pächterwechsel auf Füssener Hütte: Nachfolger sagt ab, Ersatz ist gefunden

Ganz abgeschlossen ist zumindest für Matthias Nack das Kapitel Füssener Hütte noch nicht. Ein bereits verkündeter Nachfolger hat in der letzten Minute zurückgezogen. Ein Ersatz sei aber schon gefunden. Ihm wird Nack im Frühjahr die Eigenheiten der betagten Hütte im Raintal zeigen: Die Kläranlage unterhalb des Fahrwegs, wie man die Lagerung mit den wenigen Kühlmöglichkeiten managt und wie Gas, Wasser und die Solaralage im Frühjahr an den Start kommen.

Für die letzten Tage auf der Füssener Hütte in diesem Jahr sagen die Meteorologen schönes Wetter voraus. Am kommenden Wochenende will Matthias Nack nochmal aufkochen. "Schweinebraten wird es ganz bestimmt geben. Und halt das, was weg muss". Hüttenwirte sind halt auch an den Abschiedstagen pragmatisch.

Sonnenaufgänge auf der Füssener Hütte

Welche Lieblingsorte in der Hütte werden die beiden vermissen? "Bei mir ist es die Küche. Da gibt's immer was Gutes", lacht Melanie Kerpf. Ihr Ehemann zog sich immer am liebsten in die Werkstatt zurück. "Das hatte ich immer mal ein bisschen Ruhe wenn es zu stressig war".

"Die Sonnenaufgänge werden mir auch fehlen", sagt Melanie Kerpf. "Natürlich werden wir im nächsten Jahr uns oft fragen: wie läuft es oben auf der Hütte?", sagt Nack. Über die Jahre seien einfach viele Freundschaften entstanden - besonders mit den Stammgästen.

Spätere Hütten-Übernahme nicht ausgeschlossen

Den Hüttenvirus sind beide also noch auch nach sechs Jahren nicht losgeworden. Denn das Paar kann sich gut vorstellen, nach ein paar Jahren Auszeit wieder eine Hütte zu übernehmen. Matthias Nack: "Wenn die richtige Hütte frei ist, auf jeden Fall".

